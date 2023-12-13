8 декабря городские власти были вынуждены прекратить движение поездов метро между станциями "Демеевская" и "Теремки". Прокуратура начала расследование по факту подтопления тоннелей столичного метрополитена.

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Полиция проводит обыски

13 декабря правоохранители посетили "Киевский метрополитен", "Метрострой" и структурные подразделения КГГА. Они проводят обыски в рамках уголовного производства по факту служебной халатности.

В полиции отмечают, что следствие должно проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации подземки. А также установить ответственных лиц, из-за действий или бездействия которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена.

Ранее городская прокуратура сообщала, что в рамках следствия будет предоставлена правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые сооружали перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в пойме реки Лыбидь.

Справка: В КГГА уточнили, что перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" строили в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах. Их создали подземным способом в сложных горно-геологических условиях при искусственном водоснижении.

Что случилось с тоннелем между "Лыбидской" и "Демеевской"

Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор рассказал, что первые трещины, воду, а также песок в тоннеле метро между "Лыбидской" и "Демеевской" заметили с конца ноября. Количество песка и воды в тоннеле росло, поэтому власти обратились за помощью в Киевский государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций. Там предупредили об угрозе разрушения тоннеля. И тогда в КГГА решили остановить движение поездов от "Лыбидской" в "Теремки" на время ремонта.

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