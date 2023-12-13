8 декабря городские власти были вынуждены прекратить движение поездов метро между станциями "Демеевская" и "Теремки". Прокуратура начала расследование по факту подтопления тоннелей столичного метрополитена.
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Полиция проводит обыски
13 декабря правоохранители посетили "Киевский метрополитен", "Метрострой" и структурные подразделения КГГА. Они проводят обыски в рамках уголовного производства по факту служебной халатности.
В полиции отмечают, что следствие должно проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации подземки. А также установить ответственных лиц, из-за действий или бездействия которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена.
Ранее городская прокуратура сообщала, что в рамках следствия будет предоставлена правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые сооружали перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в пойме реки Лыбидь.
Что случилось с тоннелем между "Лыбидской" и "Демеевской"
Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор рассказал, что первые трещины, воду, а также песок в тоннеле метро между "Лыбидской" и "Демеевской" заметили с конца ноября. Количество песка и воды в тоннеле росло, поэтому власти обратились за помощью в Киевский государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций. Там предупредили об угрозе разрушения тоннеля. И тогда в КГГА решили остановить движение поездов от "Лыбидской" в "Теремки" на время ремонта.
Какие станции метро в Киеве не работают
- В пятницу, 8 декабря, в Киевском метрополитене произошла разгерметизация тоннеля. Поэтому вода пошла по пути и часть синей ветки закрыли.
- Движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" закрыли, а станции "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки" будут работать как укрытие.
- Городские власти говорят, что ремонт тоннеля может занять полгода.