8 грудня міська влада була змушена припинити рух поїздів метро між станціями "Деміївська" та "Теремки". Прокуратура розпочала розслідування за фактом підтоплення тунелів столичного метрополітену.

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Поліція проводить обшуки

13 грудя правоохоронці навідалися до "Київського метрополітену", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА. Вони проводять обшуки у рамках кримінального провадження за фактом службової недбалості.

У поліції зазначають, що слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.

Раніше міська прокуратура повідомляла, що у рамках слідства нададуть правову оцінку діям службових осіб КП "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" в заплаві річки Либідь.

Довідка: У КМДА уточнили, що перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджували в заплаві річки Либідь у 2008 – 2010 роках. Їх створили підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Що трапилося з тунелем між "Либідською" і "Деміївською"

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор розповів, що перші тріщини, воду, а також пісок у тунелі метро між "Либідською" та "Деміївською" помітили з кінця листопада. Кількість піску і води у тунелі зростала, тому влада звернулася по допомогу до Київського державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Там попередили про загрозу руйнування тунелю. І тоді у КМДА вирішили зупинити рух поїздів від "Либідської" до "Теремків" на час ремонту.

Які станції метро у Києві не працюють