8 грудня міська влада була змушена припинити рух поїздів метро між станціями "Деміївська" та "Теремки". Прокуратура розпочала розслідування за фактом підтоплення тунелів столичного метрополітену.
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Поліція проводить обшуки
13 грудя правоохоронці навідалися до "Київського метрополітену", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА. Вони проводять обшуки у рамках кримінального провадження за фактом службової недбалості.
У поліції зазначають, що слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.
Раніше міська прокуратура повідомляла, що у рамках слідства нададуть правову оцінку діям службових осіб КП "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" в заплаві річки Либідь.
Що трапилося з тунелем між "Либідською" і "Деміївською"
Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор розповів, що перші тріщини, воду, а також пісок у тунелі метро між "Либідською" та "Деміївською" помітили з кінця листопада. Кількість піску і води у тунелі зростала, тому влада звернулася по допомогу до Київського державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Там попередили про загрозу руйнування тунелю. І тоді у КМДА вирішили зупинити рух поїздів від "Либідської" до "Теремків" на час ремонту.
Які станції метро у Києві не працюють
- У п'ятницю, 8 грудня, у Київському метрополітені відбулася розгерметизація тунелю. Через це вода пішла по шляху і частину синьої гілки закрили.
- Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" закрили, а станції "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки" працюватимуть як укриття.
- Міська влада каже, що ремонт тунелю може тривати півроку.