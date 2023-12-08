Віталій Кличко вже заявив про порушення під час будівництва. У мережі діляться моторошними кадрами підтоплення. Вони нагадують кадри зі зйомок фільмів-катастроф.

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Які є ризики

У КМДА наголосили, що безпека людей – пріоритет. Технічний стан тунелів вимагає вдатися до радикальних заходів. Вже відомо про ризик втрати стійкості тунельних споруд.

Наразі закрили такі станції: "Теремки"; "Іподром"; "Виставковий центр"; "Васильківська"; "Голосіївська"; "Деміївська".

Кличко терміново звернувся до людей.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи можуть тривати до 6 місяців і проводитимуть їх на поверхні,

– наголосив він.

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За словами Кличка, від "Теремків" до "Либідської" курсують уже 55 автобусів та 15 тролейбусів. Окрім того, їхню кількість збільшать вже упродовж найближчих годин.

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Кличко прибув на станцію "Деміївська" / Фото з телеграм-каналу Віталія Кличка

Добиратися до тунелю необхідно зовнішньо. Лише це займе місяці. Водночас людей попередили, що станції продовжать працювати як укриття.