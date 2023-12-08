Виталий Кличко уже заявил о нарушениях во время строительства. В сети делятся жуткими кадрами подтопления. Они напоминают кадры со съемок фильмов-катастроф.
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Какие есть риски
В КГГА отметили, что безопасность людей – приоритет. Техническое состояние тоннелей требует прибегнуть к радикальным мерам. Уже известно о риске потери устойчивости туннельных сооружений.
В настоящее время закрыли следующие станции: "Теремки"; "Ипподром"; "Выставочный центр"; "Васильковская"; "Голосеевская"; "Демеевская".
Кличко срочно обратился к людям.
По предварительным расчетам, восстановительные работы могут продолжаться до 6 месяцев и будут проводить их на поверхности,
– подчеркнул он.
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По словам Кличко, от "Теремков" до "Лыбидской" курсируют уже 55 автобусов и 15 троллейбусов. Кроме того, их количество увеличат уже в ближайшие часы.
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Кличко прибыл на станцию "Демеевская" / Фото с телеграмм-канала Виталия Кличко
Добираться до тоннеля нужно наружно. Только это займет месяцы. В то же время, людей предупредили, что станции продолжат работать как укрытие.