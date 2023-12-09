Заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с подтоплением нескольких станций метро в Киеве завершилось ориентировочно до 9:41 9 декабря. Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что решили во время переговоров.

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Что решили из-за подтопления метро в Киеве

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что из-за закрытия части метро основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт. На маршруты пустят больше единиц транспорта, поэтому движение на дороге может значительно усложниться.

Поэтому внес предложение, поддержанное во время заседания Комиссии: внедряем изменения в организацию дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы,

– заверил Игорь Клименко.

По его словам, в столице Украины:

увеличат пропускную способность общественного транспорта,

отрегулируют хронометраж переключения сигналов светофора,

перенесут для удобства остановки общественного транспорта,

изменят некоторые дорожные знаки,

будут работать усиленные патрули.

Глава МВД пообещал, что более подробную информацию расскажут в Департаменте патрульной полиции.

"Обязательно подробно анонсируем все нововведения, которые, уверен, предупредят транспортный коллапс в столице", – заверил глава МВД.

В Киеве подтопило станции метро: основное

8 декабря в Киевском метрополитене разгерметизировался тоннель. Из-за этого вода подтопила часть метро. Так, закроют почти четверть синей ветки – Оболонско-Теремковскую линию Киевского метрополитена.

Известно, что на полгода на ремонт закроют "Демеевскую" и "Теремки". Кроме того, станции "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки" будут работать как укрытие.

Уже 11 декабря начнут бурить буровые скважины, чтобы провести геологические и геодезические работы, а также проверить, соблюдали ли нормы во время строительства.

Киевская городская прокуратура уже заявила, что из-за затопления части метро начала досудебное расследование по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия.