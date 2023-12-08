В Киеве на Оболонско-Теремковской линии метро подтопило тоннели. Поэтому прокуратура начала расследование.
Смотрите также В Киеве подтопило метро, часть станций закрыли: что известно
Правоохранители начали расследование
8 декабря столичные власти срочно остановили движение поездов на отрезке между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии метро.
По предварительным данным, тоннель разгерметизировался, а в его стенах появились трещины, через которые начала просачиваться вода.
Из-за затопления тоннелей столичного метро при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).
Правоохранители должны установить причину подтопления и предоставить соответствующую правовую оценку людям и организациям, причастным к сооружению этих тоннелей.
В ходе досудебного расследования следователями и прокурорами будут исследованы обстоятельства, повлекшие указанные последствия. Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в пойме реки Лыбидь,
– сообщили в прокуратуре.
Предварительные причины аварии
- 8 декабря после утренних часов пик на участке метрополитена "Демеевская – Лыбидская" появились новые трещины.
- Руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский подчеркнул, что они представляли реальную угрозу безопасности пассажиров, поэтому движение вагонов пришлось срочно остановить.
- По его словам, в настоящее время существует несколько предварительных причин аварии. В частности некачественное исполнение работы подрядчиком.