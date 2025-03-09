Станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" закрыты на вход для пассажиров, передает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Что известно

Движение поездов "зеленой линии" организовано между станциями "Сырец" и "Харьковская".

Власти пояснили, что временные ограничения связаны с инцидентом, произошедшим на станции "Вырлица". Там пассажир попал под поезд.

"На место направляются все необходимые службы. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно", – заявили в КГГА.

К слову, 9 марта на станции метро "Святошин" мужчина оказался на путях. Для его безопасного поднятия с рельсов пришлось временно обесточить контактный рельс.

Мужчину вытащили на платформу до прибытия поезда и передали правоохранителям. Причина его пребывания на путях пока неизвестна.