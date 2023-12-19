Киевский метрополитен близок к коллапсу. От столичных чиновников раздаются противоречивые заявления относительно возможного закрытия моста Метро, который требует капитального ремонта, а также станций "Почайна" и "Тараса Шевченко".
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Какая ситуация над станцией "Демиевская"
17 и 19 декабря правоохранители с привлечением эксперта провели осмотр местности над станцией метро "Демиевская". Там обнаружено проседание грунта с появлением трещин на асфальте, а также проседание торговых павильонов над тоннелем метро возле бывшего Демиевского рынка,
– сообщили правоохранители.
Разрушение асфальта над метро "Демиевская" / Фото Киевской прокуратуры
Результаты осмотра отправят в экспертное учреждение, впрочем, не называют, какое именно. Эти результаты должны учесть при проведении строительно-технической экспертизы. Она установит, в каком состоянии находится перегонный тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской" и почему возникла аварийная ситуация.
Сейчас продолжается следствие. Правоохранители изучают обстоятельства, которые привели к нарушению герметичности, протеканию воды и попаданию песка в тоннель киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской или синей линии. Производство начато по факту служебной халатности.
Полиция Киевской области осмотрела метро
19 декабря следователи управления полиции в метрополитене совместно с экспертами тщательно осмотрели тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской", поверхности над тоннелем, русло реки Днепр и окружающую местность.
Вода в туннеле, трещины наверху – что сейчас происходит в туннеле между "Демиевской" и "Лыбедской": смотрите видео
Могут ли закрыть мост Метро и метро на Оболони во время ремонта
- 18 декабря в КГГА сообщили, что станции "Почайна" и "Тараса Шевченко" не будут закрывать. Плановый ремонт пройдет там летом 2024 года. Заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук заверил, что метрополитен следит за этим участком и сейчас там безопасно.
- Гендиректор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 18 декабря высказался по поводу моста Метро. По его словам, сооружение нуждается в капитальном ремонте, но "со стороны метро" все в порядке, там нет изменений или отклонений от нормы.
- Он заверил, что сначала отремонтируют метро на Теремках, а затем перейдут к Оболони – возможно, в июне-июле 2024-го. Одновременно два участка не будут чинить. В то же время непонятно, сколько будет стоить ремонт метро на "Демиевской".
- Андрей Витренко, глава постоянной комиссии Киевсовета по бюджету, социально-экономическому развитию и инвестиционной деятельности, 19 декабря сказал, что мост Метро могут закрыть. Это произойдет, если подтвердят, что он аварийно опасен. Тогда в городе произойдет коллапс.
- Витренко считает, что причина подтопления – хаотическая застройка в столице. Брагинский это отрицал.
- В КГГА заявили: усиление опор моста Метро не повлияет на движение транспорта по нему. Об этом сказал директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.