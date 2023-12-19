Киевский метрополитен близок к коллапсу. От столичных чиновников раздаются противоречивые заявления относительно возможного закрытия моста Метро, который требует капитального ремонта, а также станций "Почайна" и "Тараса Шевченко".

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Какая ситуация над станцией "Демиевская"

17 и 19 декабря правоохранители с привлечением эксперта провели осмотр местности над станцией метро "Демиевская". Там обнаружено проседание грунта с появлением трещин на асфальте, а также проседание торговых павильонов над тоннелем метро возле бывшего Демиевского рынка,

– сообщили правоохранители.

Разрушение асфальта над метро "Демиевская" / Фото Киевской прокуратуры

Результаты осмотра отправят в экспертное учреждение, впрочем, не называют, какое именно. Эти результаты должны учесть при проведении строительно-технической экспертизы. Она установит, в каком состоянии находится перегонный тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской" и почему возникла аварийная ситуация.

Сейчас продолжается следствие. Правоохранители изучают обстоятельства, которые привели к нарушению герметичности, протеканию воды и попаданию песка в тоннель киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской или синей линии. Производство начато по факту служебной халатности.

Полиция Киевской области осмотрела метро

19 декабря следователи управления полиции в метрополитене совместно с экспертами тщательно осмотрели тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской", поверхности над тоннелем, русло реки Днепр и окружающую местность.

Вода в туннеле, трещины наверху – что сейчас происходит в туннеле между "Демиевской" и "Лыбедской": смотрите видео

Могут ли закрыть мост Метро и метро на Оболони во время ремонта