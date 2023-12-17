Стоит отметить, что часть "синей" ветки закрыта на ремонт. Власти отмечают, что эти проблемы начались еще задолго до подтопления метро, ситуация контролируемая.
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Просадка земли возле метро
В Киеве над тоннелем "синей" ветки метро возле бывшего Демиевского рынка наблюдается проседание земли под торговыми павильонами. Часть павильонов буквально уходит под землю, рядом с застройками потрескавшийся асфальт, фиксируют воронки. Это произошло с закрытой на ремонт станцией "Демиевская".
В КГГА отметили, что просадка грунта началась еще до закрытия станций метро. Ситуация стабилизирована и полностью контролируется.
Сразу был установлен усиленный постоянный надзор и контроль. В целом критических изменений специалисты не зафиксировали,
– отметили в КГГА.
Профильные специалисты усиливают конструкции и ведут работы по локализации течей. По словам киевских властей, появление новых деформаций и трещин не наблюдается.
Последствия просадки грунта возле метро: смотрите в галерее
Депутат Киевского городского совета Евгения Кулеба в эфире телемарафона утверждает, что 14 декабря принято решение о создании временной контрольной комиссии, которая будет исследовать вопросы проблемы в метро. Она будет рассматривать не только закрытые станции "синей" ветки, но и ситуацию на других станциях.
Сейчас занимаемся, чтобы активизировать коммунальные службы и все-таки обеспечить безопасность киевлян,
– сообщила депутат.
Подтопление метро: что известно
- Движение поездов между станциями метро "Демиевская" и "Теремки" закрыли на пол года из-за ремонта тоннеля. О подтоплении стало известно 8 декабря, после чего движение по этому участку сразу же остановили. Введены в действие наземные маршруты, повторяющие курс метро к другим веткам.
- Стоит отметить, что станции "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки" будут работать как укрытие. Впоследствии стало известно, что в столице организовали челночное движение между станциями "Теремки" – "Демиевская".
- Киевсовет сообщил, что киевлянам будут возвращаться средства за вынужденную пересадку на наземный транспорт. Маршрут с "Теремков" до любой другой станции метро по-прежнему обойдется в 8 гривен, однако переплату будут возвращать обратно на карту ночью.