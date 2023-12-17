Стоит отметить, что часть "синей" ветки закрыта на ремонт. Власти отмечают, что эти проблемы начались еще задолго до подтопления метро, ситуация контролируемая.

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Просадка земли возле метро

В Киеве над тоннелем "синей" ветки метро возле бывшего Демиевского рынка наблюдается проседание земли под торговыми павильонами. Часть павильонов буквально уходит под землю, рядом с застройками потрескавшийся асфальт, фиксируют воронки. Это произошло с закрытой на ремонт станцией "Демиевская".

В КГГА отметили, что просадка грунта началась еще до закрытия станций метро. Ситуация стабилизирована и полностью контролируется.

Сразу был установлен усиленный постоянный надзор и контроль. В целом критических изменений специалисты не зафиксировали,

– отметили в КГГА.

Профильные специалисты усиливают конструкции и ведут работы по локализации течей. По словам киевских властей, появление новых деформаций и трещин не наблюдается.

Последствия просадки грунта возле метро: смотрите в галерее

Депутат Киевского городского совета Евгения Кулеба в эфире телемарафона утверждает, что 14 декабря принято решение о создании временной контрольной комиссии, которая будет исследовать вопросы проблемы в метро. Она будет рассматривать не только закрытые станции "синей" ветки, но и ситуацию на других станциях.

Сейчас занимаемся, чтобы активизировать коммунальные службы и все-таки обеспечить безопасность киевлян,

– сообщила депутат.

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