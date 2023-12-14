В то же время, в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" отметили, что следят за состоянием тоннелей метро украинской столицы. Поэтому преждевременно беспокоиться не стоит.
Интересно Может ли случиться так, что закрытый тоннель метро в Киеве не отремонтируют: метрополитен ответил
Есть ли угроза подтопления для других станций метро
Директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский отметил, что есть участки, требующие особого внимания коммунальщиков. В частности, это отрезок от станции "Тараса Шевченко" до станции "Почайна" на синей ветке метро.
Брагинский отметил, что там построили экспериментальный тоннель еще в 80-х годах прошлого столетия, и у него есть определенные особенности.
Этот тоннель изменяет габариты: то есть становится несколько эллипсоидной формы. Но никакой опасности для пассажиров нет,
– сказал он.
Директор "Киевского метрополитена" подчеркнул, что предприятие планировало провести там работы летом 2024 года. В частности, там должны были наладить наземное сообщение и перекрыть этот отрезок для ремонтных работ.
"Ремонты – нормальная ситуация, их проводят во всех странах, где есть метро", – заметил Брагинский.
Кроме того, он также рассказал, что следят за ситуацией и на участке от "Славутича" до "Красного Хутора" на зеленой ветке метро. По словам директора коммунального предприятия, этот отрезок тоже размещен в водонасыщенных грунтах.
Мы периодически проводим гидроизоляционные работы и ликвидируем течения. Но там нет таких тяжелых гидрогеологических условий, как на перегоне между "Демиевска" и "Теремки",
– заметил директор предприятия.
Что известно о подтоплении метро в Киеве
- Проблемы в киевском метро начались 8 декабря 2023 года, когда в тоннеле между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" произошла разгерметизация, в результате чего участок подтопило. Из-за аварии движение метро по части синей ветки метрополитена были вынуждены закрыть.
- Из-за закрытия части станций метро в Киеве образовался настоящий транспортный коллапс. Поэтому из-за закрытия станций пришлось перестраивать движение автомобилей и запускать новые маршруты общественного транспорта.
- Уже 13 декабря стало известно, что между станциями "Демиевская" до станции "Теремки" стал курсировать поезд челночным движением. В то же время на отрезке "Демиевская" – "Лыбедская" метро не ходит.