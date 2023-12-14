Водночас у комунальному підприємстві "Київський метрополітен" зауважили, що слідкують за станом тунелів метро української столиці. Тому передчасно хвилюватися не варто.
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Чи є загроза підтоплення для інших станцій метро
Директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський зазначив, що є ділянки, які потребують особливої уваги комунальників. Зокрема, це відрізок від станції "Тараса Шевченка" до станції "Почайна" на синій гілці метро.
Брагінський зазначив, що там побудували експериментальний тунель ще в 80-х роках минулого сторіччя, і він має певні особливості.
Цей тунель змінює габарити: тобто стає дещо еліпсоїдної форми. Але жодної небезпеки для пасажирів немає,
– сказав він.
Директор "Київського метрополітену" підкреслив, що підприємство планувало провести там роботи влітку 2024 року. Зокрема, там мали налагодити наземне сполучення і перекрити цей відрізок для ремонтних робіт.
"Ремонти – нормальна ситуація, їх проводять в усіх країнах, де є метро", – зауважив Брагінський.
Крім того, він також розповів про те, що слідкують за ситуацією й на ділянці від "Славутича" до "Червоного Хутора" на зеленій гілці метро. За словами директора комунального підприємства, цей відрізок теж розміщений у водонасичених ґрунтах.
Ми періодично там проводимо гідроізоляційні роботи й ліквідовуємо течії. Але там немає таких важких гідрогеологічних умов, як на перегоні між "Деміївська" та "Теремки",
– зауважив директор підприємства.
Що відомо про підтоплення метро у Києві
- Проблеми у київському метро почалися 8 грудня 2023 року, коли у тунелі між станціями "Либідська" та "Деміївська" відбулася розгерметизація, внаслідок чого ділянку підтопило. Через аварію рух метро частиною синьої гілки метрополітену мусили закрити.
- Через закриття частини станцій метро у Києві утворився справжній транспортний колапс. Тому через закриття станцій мусили перелаштовувати рух автівок і запускати нові маршрути громадського транспорту.
- Уже 13 грудня стало відомо, що між станціями "Деміївська" до станції "Теремки" став курсувати потяг човниковим рухом. Водночас на відрізку "Деміївська" – "Либідська" метро не ходить.