Станции "синей" ветки закрыли из-за подтопления. По сообщениям властей, ремонт там будет продолжаться около 6 месяцев.

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Решения Киевсовета

Киевсовет 14 декабря принял важное решение, которое поможет киевлянам избежать переплат через закрытые станции метро. Жители столицы будут получать компенсацию поездок за вынужденную пересадку на автобусы и троллейбусы. Маршрут с "Теремков" до любой другой станции метро по-прежнему обойдется в 8 гривен, однако переплату будут возвращать обратно на карту.

При поездке нужно будет провалидировать транспортную карту на каждой пересадке. Но ночью лишние поездки будут возвращаться на карту. Поэтому пассажир, проехав наземным транспортом и метро будет платить только за одну поездку,

– объяснил Виталий Кличко.

Соответствующая система возвращения поездок начнет работу уже в понедельник 18 декабря. Киев Цифровой 15 декабря опубликует инструкцию, как это будет действовать.

Проблемы с метро в Киеве