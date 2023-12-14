Станції "синьої" гілки закрили через підтоплення. За повідомленнями влади, ремонт там триватиме близько 6 місяців.

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Рішення Київради

Київрада 14 грудня ухвалила важливе рішення, що допоможе киянам уникнути переплат через закриті станції метро. Жителі столиці отримуватимуть компенсацію поїздок за вимушену пересадку на автобуси та тролейбуси. Маршрут з "Теремків" до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 гривень, однак переплату повертатимуть назад на карту.

Під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку. Тому пасажир, проїхавши наземним транспортом та метро платитиме тільки за одну поїздку,

– пояснив Віталій Кличко.

Відповідна система повернення поїздок розпочне свою роботу вже в понеділок 18 грудня. Київ Цифровий 15 грудня опублікує інструкцію, як саме це діятиме.

Проблеми з метро у Києві