Директор комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський зазначив, що саме у 2011 році з'явилися перші тріщини на цьому відрізку метро. Однак причин цієї аварії може бути декілька.

До теми Як зміниться рух у Києві після затоплення метро: у патрульній поліції пояснили

Які можливі версії підтоплення метро

Брагінський зазначив, що проблеми на ділянці від "Либідської" до "Деміївської" почалися ще на стадії будівництва. Адже саме там щит – пересувна конструкція, яку використовують для монтажу тунелів – натрапив на плавун, внаслідок чого були людські жертви.

В результаті тунель побудований двома методами: механічним (з щитом) та немеханічним. І саме на цьому зіткненні, де перехід від частини, що будувався механічним методом, до частини, що будувався немеханічним методом, зараз є тріщини,

– сказав директор комунального підприємства.

Водночас він наголосив, що висновки щодо причини аварії зробить профільна установа. Брагінський також не виключає, що причиною аварії могло стати й природне явище, бо на ділянці складні гідрогеологічні умови.

"Ділянка розташована в заплаві річки Либідь. Є ще варіант із порушенням технології під час будівництва. Це був 2010 рік, тоді дуже квапили це будівництво. Це була знакова подія. Всі чинники будуть розглядатися не нами, а профільною установою після того, як ми зможемо подивитися на тунель зовні. Зараз розробляється план попередніх робіт", – наголосив він.

Директор "Київського метрополітену" підкреслив, що першочерговим завданням є стабілізація ситуації. Тому комунальники продовжують виконувати першочергові протиаварійні завдання, закріплювати тунель зсередини й паралельно з цим розробляти проєкт ліквідації наслідків.

Чи можуть тунель не відремонтувати зовсім

Брагінський зазначив, що попередній термін відновлювальних робіт на ділянці між станціями "Либідська" і "Деміївська" – до 6 місяців. Крім того, він зауважив, що ці роботи точно не триватимуть роками.

Ми працюємо 24/7 разом з фахівцями для того, щоб ці терміни не порушити, у нас немає іншого виходу,

– розповів він.

Директор КП також зауважив, що наразі фахівці не розглядають варіант будувати новий тунель поруч з пошкодженим. Однак, за його словами, на 100% це можна буде підтвердити, коли закінчать усі необхідні дослідження.

Брагінський наголосив, що фахівці також не розглядають версію, що тріщини могли утворитися на цій ділянці через будівництво торговельно-розважального центру. Адже на місці ушкоджень немає жодної забудови.

"Я б зрозумів, якби ця аварія виникла поряд із забудовою. Але ні, це версія, яка немає жодних підстав. Зараз багато є різної дивної інформації", – зауважив він.

Наостанок директор "Київського метрополітену" спростував інформацію, що станція "Олімпійська" затоплена. Брагінський зауважив, що вона працює у звичайному режимі, а жодних підтоплень там немає.

Чи є загроза підтоплень інших станцій метро