Директор комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський зазначив, що саме у 2011 році з'явилися перші тріщини на цьому відрізку метро. Однак причин цієї аварії може бути декілька.
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Які можливі версії підтоплення метро
Брагінський зазначив, що проблеми на ділянці від "Либідської" до "Деміївської" почалися ще на стадії будівництва. Адже саме там щит – пересувна конструкція, яку використовують для монтажу тунелів – натрапив на плавун, внаслідок чого були людські жертви.
В результаті тунель побудований двома методами: механічним (з щитом) та немеханічним. І саме на цьому зіткненні, де перехід від частини, що будувався механічним методом, до частини, що будувався немеханічним методом, зараз є тріщини,
– сказав директор комунального підприємства.
Водночас він наголосив, що висновки щодо причини аварії зробить профільна установа. Брагінський також не виключає, що причиною аварії могло стати й природне явище, бо на ділянці складні гідрогеологічні умови.
"Ділянка розташована в заплаві річки Либідь. Є ще варіант із порушенням технології під час будівництва. Це був 2010 рік, тоді дуже квапили це будівництво. Це була знакова подія. Всі чинники будуть розглядатися не нами, а профільною установою після того, як ми зможемо подивитися на тунель зовні. Зараз розробляється план попередніх робіт", – наголосив він.
Директор "Київського метрополітену" підкреслив, що першочерговим завданням є стабілізація ситуації. Тому комунальники продовжують виконувати першочергові протиаварійні завдання, закріплювати тунель зсередини й паралельно з цим розробляти проєкт ліквідації наслідків.
Чи можуть тунель не відремонтувати зовсім
Брагінський зазначив, що попередній термін відновлювальних робіт на ділянці між станціями "Либідська" і "Деміївська" – до 6 місяців. Крім того, він зауважив, що ці роботи точно не триватимуть роками.
Ми працюємо 24/7 разом з фахівцями для того, щоб ці терміни не порушити, у нас немає іншого виходу,
– розповів він.
Директор КП також зауважив, що наразі фахівці не розглядають варіант будувати новий тунель поруч з пошкодженим. Однак, за його словами, на 100% це можна буде підтвердити, коли закінчать усі необхідні дослідження.
Брагінський наголосив, що фахівці також не розглядають версію, що тріщини могли утворитися на цій ділянці через будівництво торговельно-розважального центру. Адже на місці ушкоджень немає жодної забудови.
"Я б зрозумів, якби ця аварія виникла поряд із забудовою. Але ні, це версія, яка немає жодних підстав. Зараз багато є різної дивної інформації", – зауважив він.
Наостанок директор "Київського метрополітену" спростував інформацію, що станція "Олімпійська" затоплена. Брагінський зауважив, що вона працює у звичайному режимі, а жодних підтоплень там немає.
Чи є загроза підтоплень інших станцій метро
- Директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський зазначив, що наразі фахівці активно слідкують за ділянкою від станції "Тараса Шевченка" до станції "Почайна" на синій гілці метро. Адже цей тунель змінює свої габарити.
- Брагінський зауважив, що всі необхідні роботи там планували провести у 2024 році. Наразі ж прямої загрози для пасажирів метро там немає.
- Крім того, він також розповів про те, що слідкують за ситуацією й на ділянці від "Славутича" до "Червоного Хутора". Однак, за словами директора підприємства, там немає таких важких умов, як на відрізку від "Теремків" до "Деміївської".