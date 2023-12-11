Наразі на дорозі поблизу зачинених станцій метро в посиленому режимі регулюють рух правоохоронці. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає 24 Канал.

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Білошицький зазначив, що мовиться про зміну організації дорожнього руху на ряді вулиць. Зокрема, першочергово це стосується Либідської площі, біля станції метро "Либідська".

Як уже було анонсовано, розворотні кільця на цій площі були закриті фактично для проїзду всього транспорту, окрім громадського. Тобто наразі там здійснює розворот тільки громадський транспорт, а весь інший – перенаправлено далі,

– сказав він.

Поліціянт розповів, що також було тимчасово перенесено зупинку для громадського транспорту, яка зараз розташована поблизу ТРЦ "Оушен Плаза". За словами заступника очільника патрульної поліції, раніше вона була на майже 300 метрів віддаленою, тому це перенесення спричинило певні труднощі для осіб похилого віку та людей з інвалідністю.

"В тому числі також було змінено організацію дорожнього руху, на безпосередньо станції метро "Теремки" й наразі додатково працюють екіпажі патрульної поліції для нагляду за безпекою дорожнього руху і його регулюванням", – наголосив Білошицький.

Він зауважив, що наразі додатково працюють екіпажі патрульної поліції, щоб не допускати порушення правил дорожнього руху. Зокрема, це стосується користуванням звичайними транспортними засобами смугою для громадського транспорту. Крім того, також на автошляху наносять дорожню розмітку на вулицях Васильківська та Велика Васильківська.

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