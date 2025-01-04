Водіям потрібно бути обережними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про негоду в Києві

Потужний снігопад почався у столиці. Видимість на дорогах значно погіршилася.

Сильний снігопад супроводжується поривами вітру.

У Києві почався сильний снігопад: дивіться відео

Снігопад у Києві погіршує видимість на дорогах: дивіться відео

Разом зі снігом у Києві почався сильний вітер: дивіться відео

Нагадаємо, Укргідрометцентр попереджав про негоду в Україні 4 січня. У Києві прогнозували сильні пориви вітру від 7 до 18 метрів за секунду та ожеледицю, але про великий снігопад мови не було. Погодні умови погіршилися по всій країні. У Закарпатській та Івано-Франківській області попереджали про сніголавинну небезпеку.