Водителям нужно быть осторожными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Что известно о непогоде в Киеве

Мощный снегопад начался в столице. Видимость на дорогах значительно ухудшилась.

Сильный снегопад сопровождается порывами ветра.

В Киеве начался сильный снегопад: смотрите видео

Снегопад в Киеве ухудшает видимость на дорогах: смотрите видео

Вместе со снегом в Киеве начался сильный ветер: смотрите видео

Напомним, Укргидрометцентр предупреждал о непогоде в Украине 4 января. В Киеве прогнозировали сильные порывы ветра от 7 до 18 метров в секунду и гололед, но о большом снегопаде речи не было. Погодные условия ухудшились по всей стране. В Закарпатской и Ивано-Франковской области предупреждали о снеголавинной опасности.