Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 5 января
По данным синоптиков, по всей Украине 5 января будет облачно с прояснениями, но без осадков. Лишь в Карпатах и на Закарпатье возможен небольшой снег.
Ветер преимущественно будет дуть с юго-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
В этот день ожидается резкое снижение ночных температур от -4 до -9 градусов, одновременно днем показатели термометров будут колебаться от -3 до +2 градусов.
В Карпатском регионе ночные температуры будут значительно холоднее – от -9 до -14 градусов мороза, с дневными максимумами от -1 до -6 градусов.
В Киевской области температура ночью составит от -4 до -9 градусов, а днем от -3 до +2 градусов. В столице ночью ожидают -4 – -6 градусов, а днем – от 0 до -2 градусов.
Какая будет температура в областных центрах
- Киев 0...-2;
- Ужгород 0...+2;
- Львов -1...+1;
- Ивано-Франковск -1...+1;
- Тернополь -1...+1;
- Черновцы -1...+1;
- Хмельницкий -1...+1;
- Луцк -1...+1;
- Ровно -1...+1;
- Житомир -1...+1;
- Винница 0....-2;
- Одесса +1...+3;
- Николаев +1...+3;
- Херсон +1...+3;
- Симферополь +1...+3;
- Кропивницкий -1...+1;
- Черкассы -1...+1;
- Чернигов 0...-2;
- Сумы 0...-2;
- Полтава 0...-2;
- Днепр -1...+1;
- Запорожье 0....+2;
- Донецк 0...-2;
- Луганск 0...-2;
- Харьков -1...+1.
Прогноз погоды в Украине на 5 января / Карта Укргидрометцентра