Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 5 января

По данным синоптиков, по всей Украине 5 января будет облачно с прояснениями, но без осадков. Лишь в Карпатах и на Закарпатье возможен небольшой снег.

Ветер преимущественно будет дуть с юго-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В этот день ожидается резкое снижение ночных температур от -4 до -9 градусов, одновременно днем показатели термометров будут колебаться от -3 до +2 градусов.

В Карпатском регионе ночные температуры будут значительно холоднее – от -9 до -14 градусов мороза, с дневными максимумами от -1 до -6 градусов.

В Киевской области температура ночью составит от -4 до -9 градусов, а днем от -3 до +2 градусов. В столице ночью ожидают -4 – -6 градусов, а днем – от 0 до -2 градусов.

Какая будет температура в областных центрах

Киев 0...-2;

Ужгород 0...+2;

Львов -1...+1;

Ивано-Франковск -1...+1;

Тернополь -1...+1;

Черновцы -1...+1;

Хмельницкий -1...+1;

Луцк -1...+1;

Ровно -1...+1;

Житомир -1...+1;

Винница 0....-2;

Одесса +1...+3;

Николаев +1...+3;

Херсон +1...+3;

Симферополь +1...+3;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -1...+1;

Чернигов 0...-2;

Сумы 0...-2;

Полтава 0...-2;

Днепр -1...+1;

Запорожье 0....+2;

Донецк 0...-2;

Луганск 0...-2;

Харьков -1...+1.



Прогноз погоды в Украине на 5 января / Карта Укргидрометцентра