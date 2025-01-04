Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Морозы в Украине

Метеоролог писал, что в ближайшие дни по всей Украине ожидается снижение температуры воздуха на 5 – 9 градусов. Кибальчич объяснил, что похолодание связано с поступлением прохладной воздушной массы с северо-запада Европы и развитием молодого антициклона над Румынией.

В субботу на Западе ночью -2 – -7 градусов, днем, 0 – -5. Однако в Карпатах -5 – -10 и -3 – -8 градусов соответственно.

На Севере ночью 0 – -5 градусов, днем -3 – +2. В центральных областях ночью в пределах -4 – +1, днем -2 – +3 градуса.

На Юге ночью -3 – +2, днем +1 – +6, но в Крыму в течение суток +2 – +7. На Востоке в течение суток температура будет колебаться в пределах -2 – +3 градуса.

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В воскресенье, 5 января, похолодает еще больше. Так, в западных областях ночью -4 – -9 градусов, днем 0 – -5. На Севере -3 – -8 и -1 – -6 градусов соответственно.

Тем временем в центральных областях ночью -3 – -8, днем 0 – -5. На Юге ночью -2 – -7 градусов, днем -1 – +4. На Востоке -2 – -7 градусов и -1 – -6 соответственно.

Прохладнее всего будет в Карпатах. Впрочем, -20 градусов ждать еще не стоит. Так, ночью -8 – -13, днем -4 – -9 градусов.

Кстати, Игорь Кибальчич также спрогнозировал, в каких областях будет идти снег на этих выходных. Ждать ли сильных осадков, – узнайте по ссылке.