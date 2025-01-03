Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
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По словам метеоролога, ближайшие дни по всей территории Украины ожидается снижение температуры на 5 – 9 градусов. Это произойдет в результате поступления прохладной воздушной массы с северо-запада Европы. Кроме того, в связи с развитием молодого антициклона над Румынией.
Местами будет идти снег и мокрый снег. Впрочем, по прогнозу Кибальчича, интенсивность осадков будет преимущественно небольшой.
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Погода на 4 января
На Западе небольшой снег и снежная крупа. Местами возможна слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7 – 12 метров на секунду, однако, днем порывы, 15 – 20 метров на секунду. Температура ночью -2 – -7 градусов, днем 0 – -5. В Карпатах ночью -5 – -10, днем -3 – -8.
На Севере в течение суток местами небольшой снег и мокрый снег. Здесь также возможна слабая метель, на дорогах будет гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем порывы местами 15 – 20 метров на секунду. Температура ночью 0 – -5 градусов, днем -3 – +2 градуса.
В центральных областях ночью местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Однако днем уже без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду, днем местами порывы, 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью в пределах -4 – +1 градуса, днем -2 – +3.
На Юге ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров на секунду, местами днем порывы, 15 – 17 метров на секунду. Ночью температура в пределах -3 – +2 градусов. Днем +1 – +6. В Крыму в течение суток +2 – +7.
На Востоке ночью умеренный дождь с мокрым снегом. Также днем местами на Харьковщине возможен небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7 – 12 метров в секунду, днем местами порывы, 15 – 20 метров в секунду. В течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах -2 – +3 градусов.
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Прогноз погоды на воскресенье, 5 января
- В западных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, днем южный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью в пределах -4 – -9 градусов, днем 0 – -5. В Карпатах ночью уже -8 – -13, днем -4 – -9.
- На Севере переменная облачность, без осадков. Кое-где гололедица на дорогах. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью -3 – -8, днем -1 – -6.
- В центральной части также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью -4 – -8 градусов, днем 0 – -5.
- В южных областях и Крыму без осадков. Ночью ветер переменных направлений, днем южный, 5 – 10 метров на секунду. Температура -2 – -7 и -1 – +4 соответственно.
- На Востоке также без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью -2 – -7 градусов, днем -1 – -6.