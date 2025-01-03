Об этом сообщает 24 Канал. Стоит отметить, что синоптики прогнозировали небольшой мокрый снег и дожди в западных, северных и Винницкой областях.

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На Прикарпатье зима напомнила о себе

За ночь снег засыпал в частности Надворнянский район, что на Прикарпатье. Днем ранее в регионе осадков не было совсем, а уже 3 января улицы, деревья и крыши покрыл белый рыхлый снег.

Температура на Прикарпатье колеблется в районе от -3 до 0 градусов, а дороги покрыла гололедица. Водителям советуют быть осторожными, особенно в горных районах, где движение может быть затруднено.

Прикарпатье 3 января засыпало снегом / Фото 24 Канала

Замело снегом также и горные районы. В частности горные спасатели Прикарпатья опубликовали фото горы Поп Иван Черногорский, которая полностью покрыта толстым слоем снега. Температура там также традиционно ниже – около -8 градусов.

Снег на горе Поп Иван Черногорский / Фото: ГСЧС Франковщины

Напомним, 3 января обильно засыпало снегом также Львов. Там снег начал падать около полуночи, а уже с утра львовяне имели возможность насладиться заснеженными пейзажами из своих окон.