Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 3 января

Небольшой мокрый снег и дожди ночью ожидаются в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме Юго-Востока. Тем временем на Закарпатье ночью значительные, днем умеренные осадки.

На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 – 12 метров в секунду, ночью в Карпатах порывы 20 – 25 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем от -3 до +2 градусов. Днем в центральных областях до +5 градусов. На Юге и Востоке ночью +1 – +6, днем +5 – +10.

Синоптики также прогнозируют значительный снег в Карпатах ночью, а днем – умеренные осадки, метель. В течение суток -1 – -6 градусов.

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Прогноз погоды на 3 января / Скриншот с Укргидрометцентра

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Температура в крупных городах