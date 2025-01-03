Про це повідомляє 24 Канал. Варто зазначити, що синоптики прогнозували невеликий мокрий сніг і дощі в західних, північних та Вінницькій областях.

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На Прикарпатті зима нагадала про себе

За ніч сніг засипав зокрема Надвірнянський район, що на Прикарпатті. Днем раніше в регіоні опадів не було зовсім, а вже 3 січня вулиці, дерева та дахи вкрив білий пухкий сніг.

Температура на Прикарпатті коливається в районі від -3 до 0 градусів, а дороги вкрила ожеледиця. Водіям радять бути обережними, особливо в гірських районах, де рух може бути ускладнений.

Прикарпаття 3 січня засипало снігом / Фото 24 Каналу

Замело снігом також і гірські райони. Зокрема гірські рятувальники Прикарпаття опублікували фото гори Піп Іван Чорногірський, яка повністю вкрита товстим шаром снігу. Температура там також традиційно нижча – близько -8 градусів.

Сніг на горі Піп Іван Чорногірський / Фото: ДСНС Франківщини

Нагадаємо, 3 січня рясно засипало снігом також Львів. Там сніг почав падати близько опівночі, а вже від ранку львів'яни мали змогу насолодитися засніженими краєвидами зі своїх вікон.