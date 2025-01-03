24 Канал зібрав фото засніженого міста. До слова, синоптики попереджали про сніг у західних регіонах України.

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Який вигляд має засніжений Львів

У ніч на 3 січня Львів опинився під білим покривом снігу, який створив справжню зимову казку. Перший сніг 2025 року прийшов несподівано.

Сніг у Львові / Фото, надане 24 Каналу

Від ранку львів’яни мали змогу насолодитися засніженими краєвидами зі своїх вікон. Ті, хто прокинувся рано, зафіксували перші зимові моменти на фото.

Засніжений Львів / Фото, надане 24 Каналу

На одному з фото також можна побачити, що перший сніг у Львові у 2025 році також не змогли оминути пухнасті улюбленці.

Сніг у Львові / Фото, надане 24 Каналу

Зауважимо, що сніг у Львові почав падати близько опівночі. І хоча перший сніг часто приносить незручності, він все ж додав місту та його вуличкам особливого та святкового шарму.

Засніжений Львів / Фото, надані 24 Каналу