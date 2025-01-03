Якої погоди чекати найближчими днями й чи буде ще потепління в Україні, – повідомляє 24 Канал з посиланням на представницю Укргідрометцентру Наталію Птуху в ефірі телемарафону.

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Погода у січні: чи буде ще потепління в Україні

Синоптики прогнозували, що з п'ятниці погода в Україні зміниться. Надходитимуть атмосферні фронти, найближчі кілька діб будуть переважати північно-західні й західні процеси. Вони принесуть більше хмарності. Йтимуть опади різної інтенсивності, втім, переважно невеликі й помірні дощі та мокрий сніг.

У найближчі три дні нічна температура становитиме -1 – -7 градусів, а вдень від -3 до +3 градусів,

– зазначила Наталія Птуха.

Наголосила, це такий контраст у порівнянні з 1 і 2 січня. Також зауважила, в деяких північних і західних областях може утворитися сніговий покрив. Однак, буквально 1 – 3 сантиметри, може бути з прогалинами.

Знову ж таки він буде недовготривалий. Тому що надалі в нас після 6 числа знову очікуємо на підвищення температури,

– сказала представниця Укргідрометцентру.

Водночас зауважила, що такі коливання в принципі притаманні вже притаманні холодному періоду в Україні. Зберігається тенденція останніх років.

До речі, раніше в інтерв'ю 24 Каналу Наталія Птуха розповідала, протягом усього зимового сезону очікується, що температура коливатиметься від невеличких мінусів до плюсів. Це, зокрема, спостерігали впродовж грудня, – невеликий мінус, особливо в нічні години, і до плюсових температур у денні години.

"Очікуємо, що такі коливання й будуть надалі. Зберігається тенденція, що холодні періоди будуть коротші, а днів з температурами вищими за кліматичну норму стає більше", – зауважила синоптикиня.

Додамо, за прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря у січні 2025 року передбачається в межах 0 – -3 градуси; на Закарпатті, у Криму, Одеській та Херсонській областях 0 – +2 градуси. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Тим часом місячна кількість опадів очікується 32 – 79 міліметрів, що в межах норми.