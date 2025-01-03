Какой погоды ждать в ближайшие дни и будет ли еще потепление в Украине, – сообщает 24 Канал со ссылкой на представительницу Укргидрометцентра Наталью Птуху в эфире телемарафона.

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Погода в январе: будет ли еще потепление в Украине

Синоптики прогнозировали, что с пятницы погода в Украине изменится. Будут поступать атмосферные фронты, ближайшие несколько суток будут преобладать северо-западные и западные процессы. Они принесут больше облачности. Будут идти осадки различной интенсивности, впрочем, преимущественно небольшие и умеренные дожди и мокрый снег.

В ближайшие три дня ночная температура составит -1 – -7 градусов, а днем от -3 до +3 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

Отметила, это такой контраст по сравнению с 1 и 2 января. Также заметила, в некоторых северных и западных областях может образоваться снежный покров. Однако буквально 1 – 3 сантиметра, может быть с прогалинами.

Опять же, он будет недолговременный. Потому что в дальнейшем у нас после 6 числа снова ожидаем повышения температуры,

– сказала представительница Укргидрометцентра.

В то же время отметила, что такие колебания в принципе присущи уже присущи холодному периоду в Украине. Сохраняется тенденция последних лет.

Кстати, ранее в интервью 24 Каналу Наталья Птуха рассказывала, в течение всего зимнего сезона ожидается, что температура будет колебаться от небольших минусов до плюсов. Это, в частности, наблюдали в течение декабря, – небольшой минус, особенно в ночные часы, и до плюсовых температур в дневные часы.

"Ожидаем, что такие колебания и будут в дальнейшем. Сохраняется тенденция, что холодные периоды будут короче, а дней с температурами выше климатической нормы становится больше", – отметила синоптик.

Добавим, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в январе 2025 года предполагается в пределах 0 – -3 градуса; на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0 – +2 градуса. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы. Между тем месячное количество осадков ожидается 32 – 79 миллиметров, что в пределах нормы.