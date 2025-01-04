Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
До теми Морози посиляться: чи буде -20 градусів найближчими днями
Якою буде погода в Україні 5 січня
За даними синоптиків, по всій Україні 5 січня буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Лише в Карпатах та на Закарпатті можливий невеликий сніг.
Вітер переважно дутиме з південного заходу зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Цього дня очікується різке зниження нічних температур від -4 до -9 градусів, водночас вдень показники термометрів коливатимуться від -3 до +2 градусів.
У Карпатському регіоні нічні температури будуть значно холоднішими – від -9 до -14 градусів морозу, з денними максимумами від -1 до -6 градусів.
У Київській області температура вночі становитиме від -4 до -9 градусів, а вдень від -3 до +2 градусів. У столиці вночі очікують -4 – -6 градусів, а вдень – від 0 до -2 градусів.
Яка буде температура в обласних центрах
- Київ 0…-2;
- Ужгород 0…+2;
- Львів -1...+1;
- Івано-Франківськ -1...+1;
- Тернопіль -1...+1;
- Чернівці -1...+1;
- Хмельницький -1...+1;
- Луцьк -1...+1;
- Рівне -1...+1;
- Житомир -1...+1;
- Вінниця 0…-2;
- Одеса +1...+3;
- Миколаїв +1...+3;
- Херсон +1...+3;
- Сімферополь +1...+3;
- Кропивницький -1...+1;
- Черкаси -1...+1;
- Чернігів 0...-2;
- Суми 0…-2;
- Полтава 0...-2;
- Дніпро -1...+1;
- Запоріжжя 0...+2;
- Донецьк 0…-2;
- Луганськ 0…-2;
- Харків -1...+1.
Прогноз погоди в Україні на 5 січня / Карта Укргідрометцентру