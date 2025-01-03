Также будет идти снег. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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На Киевщине ухудшится погода
"На Киевщине и в столице в субботу ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер будет преобладать западный, 7 – 12 метров в секунду, днем порывы ветра до 15 – 18 метров в секунду", – сообщается в прогнозе синоптиков.
Из-за этого І уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог,
– добавляют в КГГА.
Синоптики отметили, что потом под влиянием поля повышенного давления осадков не будет.
Они прогнозируются только в понедельник, 6 января – возможен небольшой мокрый снег с переходом в дождь.
А уже днем 8 января придет дождливая погода.
"Температуры будут оставаться низкими до понедельника, колеблясь в пределах от +1 до -5°, со вторника снова ожидается повышение температуры", – добавили метеорологи.
Погода на Киевщине 3 – 8 января / Инфографика Укргидрометцентра
Погода ухудшится почти по всей Украине
У ГСЧС отметили, что по Украине 4 января будут порывы ветра, гололедица и даже снеголавинная опасность.
Так, всюду, кроме юга и юго-востока, ожидается гололедица.
В северных и центральных областях ожидаются порывы ветра до 15 – 18 метров в секунду.
С 3 по 4 января на высокогорье Ивано-Франковской области, а с 3 по 6 января в восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень). будьте осторожны!
– отметили спасатели.