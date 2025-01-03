Также будет идти снег. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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На Киевщине ухудшится погода

"На Киевщине и в столице в субботу ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер будет преобладать западный, 7 – 12 метров в секунду, днем порывы ветра до 15 – 18 метров в секунду", – сообщается в прогнозе синоптиков.

Из-за этого І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог,

– добавляют в КГГА.

Синоптики отметили, что потом под влиянием поля повышенного давления осадков не будет.

Они прогнозируются только в понедельник, 6 января – возможен небольшой мокрый снег с переходом в дождь.

А уже днем 8 января придет дождливая погода.

"Температуры будут оставаться низкими до понедельника, колеблясь в пределах от +1 до -5°, со вторника снова ожидается повышение температуры", – добавили метеорологи.

Погода на Киевщине 3 – 8 января / Инфографика Укргидрометцентра

Погода ухудшится почти по всей Украине

У ГСЧС отметили, что по Украине 4 января будут порывы ветра, гололедица и даже снеголавинная опасность.

Так, всюду, кроме юга и юго-востока, ожидается гололедица.

В северных и центральных областях ожидаются порывы ветра до 15 – 18 метров в секунду.

С 3 по 4 января на высокогорье Ивано-Франковской области, а с 3 по 6 января в восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень). будьте осторожны!

– отметили спасатели.