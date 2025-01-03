Також йтиме сніг. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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На Київщині погіршиться погода

"На Київщині та в столиці у суботу очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер переважатиме західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень пориви вітру до 15 – 18 метрів за секунду", – повідомляється у прогнозі синоптиків.

Через це І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг,

– додають у КМВА.

Синоптики зауважили, що потім під впливом поля підвищеного тиску опадів не буде.

Вони прогнозуються аж у понеділок, 6 січня – можливий невеликий мокрий сніг із переходом у дощ.

А уже вдень 8 січня прийде дощова погода.

"Температури залишатимуться низькими до понеділка, коливаючись у межах від +1 до -5°, із вівторка знову очікується підвищення температури", – додали метеорологи.

Погода на Київщині 3 – 8 січня / Інфографіка Укргідрометцентру

Погода погіршиться майже по всій Україні

У ДСНС зауважили, що по Україні 4 січня будуть пориви вітри, ожеледиця і навіть сніголавинна небезпека.

Так, усюди, окрім півдня та південного сходу, очікується ожеледиця.

У північних і центральних областях очікують пориви вітру до 15 – 18 метрів за секунду.

З 3 по 4 січня на високогір'ї Івано-Франківської області, а з 3 по 6 січня у східній частині Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень). ️Будьте обережні!

– наголосили рятувальники.