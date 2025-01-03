Також буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 4 січня

За прогнозом синоптиків, опади 4 січня будуть по всій території України.

Невеликий сніг, вночі на сході та південному сході країни помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця,

– кажуть в Укргідрометцентрі.

Вітер цього дня буде переважно західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду

"У західних, вдень і в північних та центральних областях пориви 15 – 18 метрів за секунду", – додають синоптики.

Температура повітря на більшій території України вночі буде 1 – 6 градусів морозу, вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Показники вище нуля будуть лише у південній частині та на Луганщині, де вночі та вдень прогнозують 0 – 5 градусів тепла, і в Криму – до 8 градусів тепла.

Найхолодніше буде у Карпатах – температура впродовж доби там буде триматися на позначці 7 – 12 градусів морозу.

Погода 4 січня / Фото Укргідрометцентру

Яка буде температура в обласних центрах