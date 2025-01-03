Також буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 4 січня
За прогнозом синоптиків, опади 4 січня будуть по всій території України.
Невеликий сніг, вночі на сході та південному сході країни помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця,
– кажуть в Укргідрометцентрі.
Вітер цього дня буде переважно західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду
"У західних, вдень і в північних та центральних областях пориви 15 – 18 метрів за секунду", – додають синоптики.
Температура повітря на більшій території України вночі буде 1 – 6 градусів морозу, вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Показники вище нуля будуть лише у південній частині та на Луганщині, де вночі та вдень прогнозують 0 – 5 градусів тепла, і в Криму – до 8 градусів тепла.
Найхолодніше буде у Карпатах – температура впродовж доби там буде триматися на позначці 7 – 12 градусів морозу.
Погода 4 січня / Фото Укргідрометцентру
Яка буде температура в обласних центрах
- Київ -1...+1;
- Ужгород -1...+1;
- Львів 0…-2;
- Івано-Франківськ 0…+2;
- Тернопіль -1...+1;
- Чернівці +1...+3;
- Хмельницький 0…-2;
- Луцьк -1...+1;
- Рівне 0…+2;
- Житомир 0…-2;
- Вінниця 0…+2;
- Одеса +4...+6;
- Миколаїв +2...+4;
- Херсон +3...+5;
- Сімферополь +5...+7;
- Кропивницький 0…+2;
- Черкаси +0…+2;
- Чернігів -1...+1;
- Суми 0…-2;
- Полтава -1...+1;
- Дніпро +1...+3;
- Запоріжжя +2...+4;
- Донецьк 0…+2;
- Луганськ 0…+2;
- Харків -1...+1.