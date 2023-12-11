В настоящее время на дороге вблизи закрытых станций метро в усиленном режиме регулируют движение правоохранители. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает 24 Канал.

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Белошицкий отметил, что говорится об изменении организации дорожного движения на ряде улиц. В частности, в первую очередь это касается Лыбидской площади, возле станции метро "Лыбидская".

Как уже было анонсировано, разворотные кольца на этой площади были закрыты фактически для проезда всего транспорта, кроме общественного. То есть сейчас там осуществляет разворот только общественный транспорт, а весь остальной – перенаправлен дальше,

– сказал он.

Полицейский рассказал, что также была временно перенесена остановка для общественного транспорта, которая сейчас находится вблизи ТРЦ "Оушен Плаза". По словам заместителя главы патрульной полиции, ранее она была на почти 300 метров удаленной, поэтому этот перенос вызвал определенные трудности для пожилых людей и людей с инвалидностью.

"В том числе также была изменена организация дорожного движения, на непосредственно станции метро "Теремки" и сейчас дополнительно работают экипажи патрульной полиции для надзора за безопасностью дорожного движения и его регулированием", – подчеркнул Белошицкий.

Он отметил, что в настоящее время дополнительно работают экипажи патрульной полиции, чтобы не допускать нарушения правил дорожного движения. В частности, это касается использования обычными транспортными средствами полосой для общественного транспорта. Кроме того, также на автодороге наносят дорожную разметку на улицах Васильковской и Большой Васильковской.

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