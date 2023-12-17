Варто зазначити, що наразі частина "синьої" гілки закрита на ремонт. Влада зазначає, що ці проблеми почалися ще задовго до підтоплення метро, ситуація контрольована.

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Просідання землі біля метро

У Києві над тунелем "синьої" гілки метро біля колишнього Деміївського ринку спостерігається просідання землі під торговими павільйонами. Частина з павільйонів буквально йде під землю, поряд з забудовами потрісканий асфальт, фіксують вирви. Це сталося з закритою на ремонт станцією "Деміївська".

У КМДА зазначили, що просідання грунту почалося ще до закриття станцій метро. Ситуація стабілізована і повністю контрольована.

Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували,

– зазначили у КМДА.

Профільні фахівці посилюють конструкції і ведуть роботи з локалізації теч. За словами київської влади, поява нових деформацій і тріщин не спостерігається.

Наслідки просідання грунту біля метро: дивіться у галереї

Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба в ефірі телемарафону стверджує, що 14 грудня ухвалено рішення про створення тимчасової контрольної комісії, яка досліджуватиме питання проблеми у метро. Вона розглядатиме не лише закриті станції "синьої" гілки, а й ситуацію на інших станціях.

Зараз займаємося, щоб активізувати комунальні служби і все-таки забезпечити безпеку киян,

– повідомила депутатка.

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