Варто зазначити, що наразі частина "синьої" гілки закрита на ремонт. Влада зазначає, що ці проблеми почалися ще задовго до підтоплення метро, ситуація контрольована.
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Просідання землі біля метро
У Києві над тунелем "синьої" гілки метро біля колишнього Деміївського ринку спостерігається просідання землі під торговими павільйонами. Частина з павільйонів буквально йде під землю, поряд з забудовами потрісканий асфальт, фіксують вирви. Це сталося з закритою на ремонт станцією "Деміївська".
У КМДА зазначили, що просідання грунту почалося ще до закриття станцій метро. Ситуація стабілізована і повністю контрольована.
Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували,
– зазначили у КМДА.
Профільні фахівці посилюють конструкції і ведуть роботи з локалізації теч. За словами київської влади, поява нових деформацій і тріщин не спостерігається.
Наслідки просідання грунту біля метро: дивіться у галереї
Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба в ефірі телемарафону стверджує, що 14 грудня ухвалено рішення про створення тимчасової контрольної комісії, яка досліджуватиме питання проблеми у метро. Вона розглядатиме не лише закриті станції "синьої" гілки, а й ситуацію на інших станціях.
Зараз займаємося, щоб активізувати комунальні служби і все-таки забезпечити безпеку киян,
– повідомила депутатка.
Підтоплення метро: що відомо
- Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" закрили на пів року через ремонт тунелю. Про підтоплення стало відомо 8 грудня, після чого рух цією ділянкою одразу ж зупинили. Введено у дію наземні маршрути, які повторюють курс метро до інших гілок.
- Варто зазначити, що станції "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки" працюватимуть як укриття. Згодом стало відомо, що столиці налагодили човниковий рух між станціями "Теремки" – "Деміївська".
- Київрада повідомила, що киянам повертатимуться кошти за вимушену пересадку на наземний транспорт. Маршрут з "Теремків" до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 гривень, однак переплату повертатимуть назад на карту вночі.