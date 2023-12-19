В Киевской городской государственной администрации заверили, что ремонт моста не повлияет на движение "красной" ветки метрополитена. Ведь именно мост Метро соединяет два берега Днепра.

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Что сказали о ремонте моста Метро в КГГА

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор заверил, что запланированное на 2024 год выполнение работ по усилению опор моста Метро не повлияет на работу метрополитена. Чиновник призвал не доверять информации по анонимным телеграммам-каналам и рассказал, что:

уже разрабатывают проектную документацию по усилению опор моста;

на 2024 год запланировано выполнение этих работ.

Отмечаю, на работу метрополитена выполнение работ не повлияет. "Красная" ветвь метро будет работать в штатном режиме,

– заявил Руслан Кандибор.

Киевсовет предполагал закрытие моста

Буквально перед заявлением Киевской городской государственной администрации вопрос о ремонте моста Метро комментировали в Киевском горсовете.

В частности, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко рассказал, что мост Метро находится в тяжелом состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Именно он назвал условие, при котором мост могут быть закрыты.

Два года никто на это (состояние моста – 24 Канал) не обращал внимания, просто констатировали такой факт. Если будет подтверждено, что он аварийно опасен, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, соединяющий два берега. Это вообще, мне кажется, апокалиптический сценарий,

– заявил Витренко.

Депутат Киевского городского совета 9 созыва от "Слуг народа" пояснил, что закрытие моста Метро – это страшное событие, которое, по его мнению, может произойти в любой момент.

Обратите внимание! В начале декабря в Киевском метрополитене произошла разгерметизация тоннеля, часть "синей" ветки метро закрыли на ремонт. Уже 18 декабря стало известно, что будут ремонтировать также "синюю" Оболонско-Теремковскую линию метро. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Что известно о состоянии моста Метро