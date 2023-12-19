В Киевской городской государственной администрации заверили, что ремонт моста не повлияет на движение "красной" ветки метрополитена. Ведь именно мост Метро соединяет два берега Днепра.
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Что сказали о ремонте моста Метро в КГГА
Директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор заверил, что запланированное на 2024 год выполнение работ по усилению опор моста Метро не повлияет на работу метрополитена. Чиновник призвал не доверять информации по анонимным телеграммам-каналам и рассказал, что:
- уже разрабатывают проектную документацию по усилению опор моста;
- на 2024 год запланировано выполнение этих работ.
Отмечаю, на работу метрополитена выполнение работ не повлияет. "Красная" ветвь метро будет работать в штатном режиме,
– заявил Руслан Кандибор.
Киевсовет предполагал закрытие моста
Буквально перед заявлением Киевской городской государственной администрации вопрос о ремонте моста Метро комментировали в Киевском горсовете.
В частности, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко рассказал, что мост Метро находится в тяжелом состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Именно он назвал условие, при котором мост могут быть закрыты.
Два года никто на это (состояние моста – 24 Канал) не обращал внимания, просто констатировали такой факт. Если будет подтверждено, что он аварийно опасен, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, соединяющий два берега. Это вообще, мне кажется, апокалиптический сценарий,
– заявил Витренко.
Депутат Киевского городского совета 9 созыва от "Слуг народа" пояснил, что закрытие моста Метро – это страшное событие, которое, по его мнению, может произойти в любой момент.
Что известно о состоянии моста Метро
- Гендиректор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский заявил, что мост Метро находится в очень тяжелом состоянии и требует капитального ремонта. Однако там ничего критичного со стороны метрополитена не происходит.
- По словам чиновника, метрополитен регулярно проводит обследование путей специальными путеизмерительными машинами. То есть это не визуальный обзор, а обзор с помощью спецтехники.
- Виктор Брагинский заверил, что на участке от станции "Днепр" до станции "Гидропарк" нет никаких изменений или отклонений от нормы". То есть часть "красной" Святошинско-Броварской ветви, которая проходит по мосту Метро, не будут закрывать.