Условие закрытия моста Метро в эфире телемарафона назвал Андрей Витренко – глава постоянной комиссии Киевсовета по бюджету, социально-экономическому развитию и инвестиционной деятельности, передает 24 Канал.

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При каком условии закроют "уставший" мост Метро

Витренко отметил, что мост Метро уже 2 года находится в "уставшем" состоянии. Только в 2023 забюджетирован его капитальный ремонт, или вообще любые с этим связаны работы. Выделены средства на разработку проектно-сметной документации, создание соответствующих поисковых работ.

Два года никто на это (состояние моста – 24 Канал) не обращал внимания, просто констатировали такой факт. Если будет подтверждено, что он аварийно опасен, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, соединяющий два берега. Это вообще, мне кажется, апокалиптический сценарий,

– подчеркнул глава комиссии.

Объяснил, что в Киеве катастрофически не хватает мостов. Это стратегические объекты для передвижения не только граждан.

"У нас в стране военное положение, которое связано с определенными ограничениями и необходимостью ресурсного обеспечения деятельности Сил обороны. Поэтому это страшное событие, по-моему, которое может произойти в любой момент", – подытожил Витренко.

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