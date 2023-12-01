Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что открытие Подольско-Воскресенского моста станет шагом к запуску метро на Троещину. Этот большой спальный район Киева очень страдает из-за нехватки транспортного сообщения с правым берегом. Сейчас на Троещину можно добраться только наземным транспортом, вызывающим большие пробки в час пик.

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Что известно об открытии Подольско-Воскресенского моста

Сегодня для обеспечения жизнедеятельности города во время военного положения мы открыли движение спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусное сообщение для пассажиров с левого берега на правый Подольско-Воскресенским мостовым переходом,

– объяснил Кличко.

Пока здесь будет ездить автобус № 111, который соединит две станции метро - "Площадь Украинских Героев" и "Левобережную".

Открытие Подольско-Воскресенского моста / Фото с телеграмм-канала Виталия Кличко

Мэр столицы отметил, что Подольско-Воскресенский мостовой переход является самым крупным из объектов транспортной инфраструктуры Киева и Украины. Протяженность этого мостового перехода – более 10 км.



