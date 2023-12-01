Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що відкриття Подільсько-Воскресенського мосту стане кроком до запуску метро на Троєщину. Цей великий спальний район Києва дуже потерпає через брак транспортного сполучення із правим берегом. Зараз на Троєщину можна дістатися тільки наземним транспортом, що викликає великі затори в годину пік.

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Що відомо про відкриття Подільсько-Воскресенського мосту

Сьогодні, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану, ми відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів із лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом,

– пояснив Кличко.

Поки що тут буде їздити автобус № 111, який сполучить дві станції метро – "Площа Українських Героїв" і "Лівобережну".

Відкриття Подільсько-Воскресенського мосту / Фото з телеграм-каналу Віталія Кличка

Мер столиці зазначив, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід є найбільшим з об'єктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність цього мостового переходу – понад 10 кілометрів.

Відкриття мосту Кличко анонсував 24 листопада. У ролику мер проїхав мостом і сказав "Незабаром".

Довідка. Подільсько-Воскресенський міст є одним із довгобудів столиці.



