Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что большинство процессов относительно начала работы Залужного послом уже находятся на завершающей стадии, передает 24 Канал.

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Подоляк подтвердил, что все процессы официально завершены, и осталось решить лишь "некоторые логистические составляющие". Он также заявил, что агреман, предварительное согласие британской стороны, и другие протокольные процедуры подготовлены и готовы к реализации.

Я думаю, это вопрос уже нескольких недель. Некоторые логистические составляющие еще надо решить,

– заявил советник председателя ОП.

Он также сказал, что не видит "политизации" вокруг фамилии Залужного. Подоляк объяснил, что важно говорить об отставках и новых назначениях, но делать это, по его словам, надо "спокойнее".

"Надо спокойнее относиться к любым ротациям украинских кадров. Потому что война – это все же существенное кризисное явление и не все выдерживают нагрузки... И это нормальный процесс для любого здорового общества", – отметил Подоляк.

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