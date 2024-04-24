Про це в етері телеканалу "КИЇВ24" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що більшість процесів щодо початку роботи Залужного послом уже перебувають на завершальній стадії, передає 24 Канал.

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Подоляк підтвердив, що всі процеси офіційно завершені, і залишилося вирішити лише "деякі логістичні складові". Він також заявив, що агреман, попередня згода британської сторони, та інші протокольні процедури підготовлені й готові до реалізації.

Я думаю, це питання вже декількох тижнів. Деякі логістичні складові ще треба вирішити,

– заявив радник голови ОП.

Він також сказав, що не бачить "політизації" навколо прізвища Залужного. Подоляк пояснив, що важливо говорити про відставки та нові призначення, але робити це, за його словами, треба "спокійніше".

"Треба спокійніше ставитися до будь-яких ротацій українських кадрів. Тому що війна – це все ж таки суттєве кризове явище і не всі витримують навантаження… І це нормальний процес для будь-якого здорового суспільства", – зауважив Подоляк.

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