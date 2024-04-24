Про це в етері телеканалу "КИЇВ24" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що більшість процесів щодо початку роботи Залужного послом уже перебувають на завершальній стадії, передає 24 Канал.
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Залужний вже скоро почне працювати послом
Подоляк підтвердив, що всі процеси офіційно завершені, і залишилося вирішити лише "деякі логістичні складові". Він також заявив, що агреман, попередня згода британської сторони, та інші протокольні процедури підготовлені й готові до реалізації.
Я думаю, це питання вже декількох тижнів. Деякі логістичні складові ще треба вирішити,
– заявив радник голови ОП.
Він також сказав, що не бачить "політизації" навколо прізвища Залужного. Подоляк пояснив, що важливо говорити про відставки та нові призначення, але робити це, за його словами, треба "спокійніше".
"Треба спокійніше ставитися до будь-яких ротацій українських кадрів. Тому що війна – це все ж таки суттєве кризове явище і не всі витримують навантаження… І це нормальний процес для будь-якого здорового суспільства", – зауважив Подоляк.
Ексголовнокомандувач ЗСУ став послом України у Британії
- Після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Володимир Зеленський 7 березня погодив генерала Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Після цього Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.
- Президент також запевнив, що Залужний сам висловив бажання розвиватися у сфері дипломатії. Президент також вважає, що це призначення зміцнить союзництво України з Лондоном.
- Варто зазначити, що окремі журналісти писали, що Залужного також нібито звільнили з військової служби "за станом здоров'я", а військово-лікарська комісія начебто визнала його "Непридатним до служби". Однак варто зазначити, що за нормами чинного законодавства Залужний не міг стати дипломатом, не звільнившись із військової служби. Таким чином цей крок українського генерала в контексті призначення його послом виглядає цілком логічно.