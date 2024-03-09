За даними українських ЗМІ, Залужного та Шапталу військово-лікарська комісія начебто визнала непридатними через стан здоров'я. Зрештою ексголовнокомандувача ЗСУ Володимир Зеленський призначив послом у Великій Британії.

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Залужного могли визнати непридатним до військової служби

Журналісти видання "Дзеркало тижня", з посиланням на власні джерела, зазначили, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК, де буцімто був визнаний непридатним для служби в армії. Далі у лютому 2024 року генерал, імовірно, написав рапорт про звільнення з військової служби.

Джерела видання повідомили, що після звільнення зі своєї посади Залужного вивели у розпорядження міністра оборони. Однак, як зазначили журналісти, якоїсь вагомої військової посади, адекватної рівню підготовки й досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував.

Тому генерал Залужний буцімто ухвалив рішення звільнитися з військової служби, щоб зайнятися іншою справою. Наразі достеменно невідомо, чи підписав рапорт міністр оборони після призначення ексголовнокомандувача ЗСУ послом у Великій Британії.

Крім того, журналісти зазначили, що після ухвалення закону з новим переліком військових звань, немає юридичної ясності, хто має звільняти Залужного у званні генерала з військової служби – міністр оборони чи президент.

У виданні також зауважили, що, згідно з чинним законодавством, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра військовослужбовцеві Залужному припиняють виплату грошового забезпечення, крім окладу за військовим званням. Наразі для генерала, звання, яке має Залужний, ця сума складає 1 762 гривні на місяць.

Довідково! Варто зазначити, що за нормами чинного законодавства Залужний не міг стати дипломатом, не звільнившись із військової служби. Таким чином крок українського генерала в контексті призначення його послом виглядає цілком логічно.

Шапталу також могли звільнити з військової служби

Журналісти видання УП, з посиланням на співрозмовників у Міністерстві оборони України, зазначили, що генерал-лейтенанта Сергія Шапталу також могли звільнити з військової служби за станом здоров'я.

Зокрема, у ЗМІ стверджують, що це також буцімто сталося після рішення військово-лікарської комісії. Після цього генерала могли вилучити з військового обліку.

Наразі у Міністерстві оборони України не коментували інформацію щодо звільнення генерала Валерія Залужного та Сергія Шаптали з військової служби.

Залужного призначили послом у Великій Британії