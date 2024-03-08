Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що таке призначення стало цілковитою несподіванкою. Однак усім зрозуміло, що Валерій Залужний має право обирати для себе будь-яку посаду, після того, як багато зробив для України.

Читайте також Чи покращила заміна Залужного ситуацію на полі бою: Зеленський відповів

Чому Залужний вибрав посаду дипломата

Можна припустити, що колишньому головкому дали можливість обирати серед багатьох державних посад і він зупинив свій вибір саме на цій. Очевидно, що стати послом – не було для нього наказом.

Мені здається, що для нього це мало. Погодьтеся для Головнокомандувача посада посла Великої Британії – це трохи дивно. Моє особисте відчуття, що там він довго не затримається. Можливо, розгляне шлях у велику політику,

– припустив Михайло Шейтельман

Він додав, що Залужний більше не міг залишатися в армії, адже не існує вищої посади, ніж Головнокомандувач ЗСУ. Всі інші силові структури вже мають своїх очільників.

Поки в мене один висновок про Залужного – він вирішив піти в політику. Він, наприклад, міг стати послом України в НАТО, рухатись військовими сходами, це б означало залишатися у війську, але стався перелом у житті людини,

– зауважив політтехнолог.

Навряд чи Залужний розглядає для себе ще якусь вищу дипломатичну посаду. Ймовірно, після війни він роздумуватиме про крісло президента.

Чи можуть Залужного почати критикувати у суспільстві

Коли "залізний генерал" став дипломат, це означає, що тепер він має піти зі Збройних Сил, адже поєднувати ці два обов'язки заборонено. Очевидно, що Залужний мав високий рівень підтримки, довіри серед людей, але у розпал війни він все-таки вирішив почати працювати за кордоном. На думку, політтехнолога, критикувати генерала через це не почнуть.

Я поясню, що його звільнили з посади, відсторонили. Якби він сам пішов, то так, міг би з'явитися негатив. Чи є для нього зараз інша посада в армії? Теж ні. Тому піти з армії – логічно,

– підкреслив Михайло Шейтельман.

Зрозуміло, що Залужний не може стати підлеглим у тих, для кого раніше був керівником. Тоді виникає питання, яку наступну посаду обрати. Працюючи у Великій Британії, він виглядатиме незалежно, ба більше, не ділитиме з Володимиром Зеленським відповідальність за те, що відбувається. Все це тільки додає електоральних голосів.

Призначення Валерія Залужного послом: що відомо