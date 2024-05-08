Про присвоєння почесного звання Валерію Залужному стало відомо на пленарному засіданні сесії Київської міської ради 8 травня 2024 року. Про вручення генералу Почесного громадянина Києва оголосив міський голова Віталій Кличко, повідомляє 24 Канал.
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Кличко нагородив Залужного почесним званням вдома у Ліни Костенко
За словами Кличка, Ліна Костенко та Валерій Залужний є справжніми авторитетами як для киян, так і для всіх українців.
Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України,
– наголосив київський міський голова.
Віталій Кличко наголосив, що він був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни.
Чим зараз займається "Залізний генерал"
- Валерій Залужний, який вже є почесним громадянином Яворова на Львівщині, був головнокомандувачем ЗСУ до того, як його замінив на посту Олександр Сирський.
- Після нетривалого відпочинку Валерія Федоровича, президент Зеленський погодив його на посаду посла у Великій Британії. Залужний розповів, що сам дуже хотів працювати у дипломатії.
- Глава української дипломатії Дмитро Кулеба висловився про призначення колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом у Великій Британії. За його словами, у генерала душа більше лежить до дипломатії та міжнародних відносин.
- За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Валерій Залужний має почати свою дипломатичну діяльність вже найближчим часом, після вирішення деяких логістичних складових.
- Нещодавно Валерій Федорович вперше за тривалий час написав пост у соцмережі. Він похвалився результатами влучної стрільби з пістолета: з 25 метрів влучив у гільзу. Користувачі соцмережі дуже зраділи поверненню генерала в публічний простір.