Про присвоєння почесного звання Валерію Залужному стало відомо на пленарному засіданні сесії Київської міської ради 8 травня 2024 року. Про вручення генералу Почесного громадянина Києва оголосив міський голова Віталій Кличко, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Міст-хвиля в Києві на Оболоні: за чиї кошти будується, куди прямуватиме, до чого тут "Азовсталь"

Кличко нагородив Залужного почесним званням вдома у Ліни Костенко

За словами Кличка, Ліна Костенко та Валерій Залужний є справжніми авторитетами як для киян, так і для всіх українців.

Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України,

– наголосив київський міський голова.

Віталій Кличко наголосив, що він був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни.

Чим зараз займається "Залізний генерал"