Анонс коллекции появился на странице GUNIA Project в инстаграме. Параллельно бренд представил масштабный фотопроект "Азбука", в котором каждая буква алфавита получила свое визуальное воплощение через образы известных украинцев. Наибольшее внимание привлекло участие Лины Костенко.

96-летняя поэтесса, которая редко появляется на публике, предстала перед камерой в синем блестящем пиджаке с ярким узором и со светлым макияжем.

Лина Костенко приняла участие в фотопроекте "Азбука" / Фото: пресс-служба Gunia Project

Помимо Лины Костенко, к фотопроекту присоединился еще 31 участник. Все они представляют разные поколения, профессии и сферы деятельности. Среди героев – Василий Байдак, Джамала, Кажанна, Ярема Малущук и другие

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Известно, что над этой серией портретов работали фотограф Стефан Лисовский и арт-директор Марта Бертман. По их замыслу, все герои вместе формируют образ современной Украины.

Эти портреты не претендуют на исчерпывающий характер. Это скорее фрагмент живой картины современной Украины – попытка запечатлеть людей, чьи идеи, труд и личная позиция определяют ее настоящее. Каждый из них – это отдельная история, а вместе они составляют своеобразную азбуку времени – открытую, незавершенную и продолжающую писаться,

– поделились авторы фотопроекта.

Кстати, несмотря на почтенный возраст, Лина Костенко продолжает активно заниматься творчеством. В мае она представила новый сборник стихов "Ветер с Марса", а также рассказала о работе над историческим романом об эпохе Гетманщины.

И участие в фотопроекте "Азбука" – не первый случай, когда писательница присоединяется к проектам модной индустрии. Ранее Лина Васильевна стала почетной амбассадоркой бренда GASANOVA. Дизайнер Эльвира Гасанова рассказывала, как уговорила поэтессу на сотрудничество.