Крім того, він поставив під сумнів прозорість глядацького голосування. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання El País.

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Цього року все було дуже дивно. Мала б бути більша прозорість у голосуванні,

– зазначив переможець Євробачення-2025. Він також висловив розчарування тим, що Ізраїль і далі бере участь у конкурсі попри війну в Секторі Гази. Мені хотілося б, щоб наступного року Євробачення відбулося у Відні й без Ізраїлю. Але рішення – за Європейською мовною спілкою. Ми, артисти, можемо лише висловлювати свою думку,

– зазначив співак.

Ця позиція JJ пролунала на тлі інших дискусій серед європейських країн. Зокрема, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що участь Ізраїлю в Євробаченні є прикладом подвійних стандартів, оскільки Росію виключили з конкурсу у 2022 році через війну в Україні. Іспанський мовник RTE вже оголосив про намір звернутися до Європейської мовної спілки з вимогою аудиту телеголосування.

Критика також прозвучала з боку представника Хорватії Марка Бошняка. Він назвав участь Ізраїлю неприйнятною й звинуватив країну в геноциді. Крім того, він висловився про участь України, наголосивши, що країни, які беруть участь у збройних конфліктах, ускладнюють атмосферу на конкурсі, відтак Євробачення стає дуже політизованим.

Нагадаємо, Ізраїль на Євробаченні-2025 отримав 60 балів від журі та 297 – від глядачів, посівши друге місце на пісенному конкурсі, тоді як Україна зайняла 9 місце.

Напередодні наша редакція також писала про те, що Австрія зіткнулась з проблемами щодо фінансування Євробачення-2026.