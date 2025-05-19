Вони поділилися своїми думками з журналістами. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Reuters.

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Австрійський уряд разом із національним мовником ORF розпочали обговорення щодо місця та фінансування Євробачення-2026. Голова ORF Роланд Вайсманн, коментуючи ситуацію, зазначив, що остаточної відповіді наразі немає.

Якби я мав ідеальне рішення зараз – це було б дивом. Але ми почали міркувати над цим ще до фіналу, коли зрозуміли, що шанс на перемогу реальний,

– сказав він.

За його словами, мовник уже веде активні переговори з чиновниками щодо багатомільйонного фінансування, а процес вибору міста для проведення пісенного конкурсу буде відкритим. Як виявилося, до організації Євробачення-2026 виявили зацікавленість кілька міст та громад. Переможець JJ хотів би, щоб захід відбувся у Відні, його рідному місті. Свою позицію озвучив і міністр культури Андреас Баблер. Він повідомив, що тривають серйозні обговорення, зокрема щодо того, як розподілятимуть витрати між урядом, ORF та містом-господарем.

Для довідки! Фінансування Євробачення забезпечують внески країн-учасниць, мовника і міста-організатора, а також доходи від спонсорів, квитків і голосування глядачів.

Зауважимо, перемога Йоганнеса Піча, більше відомого як JJ, з піснею Wasted Love стала третьою для Австрії. Перед цим на конкурсі тріумфувала Кончита Вурст з піснею Rise Like A Phoenix, в 2014 році, та Удо Юргенс з треком Merci chérie у 1966 році.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала про що пісня Wasted Love та чому її називають скандальною.