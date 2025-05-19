Вони поділилися своїми думками з журналістами. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Reuters.
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Якби я мав ідеальне рішення зараз – це було б дивом. Але ми почали міркувати над цим ще до фіналу, коли зрозуміли, що шанс на перемогу реальний,
– сказав він.
Для довідки! Фінансування Євробачення забезпечують внески країн-учасниць, мовника і міста-організатора, а також доходи від спонсорів, квитків і голосування глядачів.
Зауважимо, перемога Йоганнеса Піча, більше відомого як JJ, з піснею Wasted Love стала третьою для Австрії. Перед цим на конкурсі тріумфувала Кончита Вурст з піснею Rise Like A Phoenix, в 2014 році, та Удо Юргенс з треком Merci chérie у 1966 році.
Зауважимо, напередодні наша редакція писала про що пісня Wasted Love та чому її називають скандальною.