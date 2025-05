JJ був одним із фаворитів цьогорічного Євробачення. Та ще до того, як конкурс стартував у Швейцарії, навколо виконавця розгорівся скандал. Show 24 розповість деталі.

Хто створив пісню Wasted Love

Wasted Love – це попсингл Йоганнеса, авторами якого став він, Томас Турнер та Теодора Шпірич. Єврофани вже знають останню співавторку, адже Тея представляла Австрію на Євробаченні-2023 та долучалась до створення пісні Who the Hell Is Edgar?.

Композиція натхненна особистим досвідом виконавця. Він створював трек у студії разом з Теодорою, вони спільно написали текст і музики. Продюсер Томат Турнер додав меланхолійних нот.

Ця пісня ідеально відбиває мій досвід нерозділеного кохання. Є унікальний вид розбитого серця, коли ти маєш так багато любові, яку хочеш віддавати, але їй ніде приземлитися. Таке відчуття, ніби пливеш морем на крихкому паперовому кораблику; хапаєшся за будь-яку крихту надії, лише щоб спостерігати, як вона розчиняється під тобою. І все ж у цій наївній відданості є щось безперечно прекрасне. Тому що, врешті-решт, просто здатність любити – хоч би як марно – це прекрасна річ сама по собі,

– описував Йоганнес.

Жанр композиції – повільна попопера, яка у фіналі переходить у техно-біт. Це несподіване закінчення було ідеєю самого JJ.

JJ – Wasted Love: дивіться відео онлайн

Ким надихався JJ при створенні треку і чому тут присутня Росія

В інтерв'ю АРА виконавець розповів, що він захоплюється Мерайєю Кері та Аріаною Гранде. Вони були його натхненням для поппасажів конкурсного треку. Для оперної частини пісні його взірцями слугували Марія Каллас та Анна Нетребко – російська оперна співачка.

Анна Нетребко кілька разів зустрічалась з Путіним, у 2008 отримала з його рук звання "народна артистка Росії". У грудні 2014 року співачка передала сертифікат з особистих коштів на 1 мільйон рублів російському колаборанту Царьову на допомогу Донецькому оперному театру, що на той час вже не був під контролем України.

У відповідь Царьов вручив артистці прапор терористів – вони зробили спільне фото. Нетребко тоді заявляла, що вона поза політикою, а просто хоче підтримати мистецтво.



Анна Нетребко / Колаж Show 24

На початку 2022 року з Анною Нетребко почали розривати контракти й бойкотувати її концерти. Тому вона поспішила засудити повномасштабне російське вторгнення. У 2023 році Україна внесла її у санкційний список.

У 2006 році Анна Нетребко отримала громадянство Австрії. Ймовірно, вона проживає у Відні. Водночас в неї залишається громадянство країни-агресорки. Зараз Нетребко починає повертатись у програми за кордоном. Планується її виступ у Королівській опері в Лондоні.

JJ був підписаним на Анну Нетребко в інстаграмі, ставив вподобайки на її дописи. Згодом артист відписався від росіянки та більше не коментував своє захоплення нею.



JJ був підписаним на Нетребко / Фото з соцмережі Х



JJ був підписаним на Нетребко / Фото з соцмережі Х

До слова, українське національне журі віддало JJ 1 бал, а глядачі – 6 балів.

Додамо, Йоганнес Піч народився у Відні, йому 24 роки. Дитинство хлопця пройшло у Дубаї, у 2016 році він з сім'єю повернувся до Австрії. Зараз навчається класичної музики у Віденському університеті музики й виконавського мистецтва. Брав участь у постановках у Віденській державній опері. Раніше ми розповідали, що треба знати про тріумфатора Євробачення-2025.