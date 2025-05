Її на міжнародній арені представляв співак JJ, справжнє ім'я якого Йоганнес Піч. Він підкорив членів журі та єврофанів ліричним треком Wasted Love. Текст і переклад пісні переможців Євробачення-2025 – читайте у матеріалі Show 24.

До теми JJ з Австрії переміг на Євробаченні-2025: що треба знати про тріумфатора конкурсу

Текст пісні Wasted Love

I'm an ocean of love

And you're scared of water

You don't want to go under

So you let me go under

I reach out my hand

But you watch me grow distant

Drift out to the sea and

Far away in an instant



You left me in the deep end

I'm drownin' in my feelings

How do you not see that?



Now that you're gone

All I have

Is wasted love

This wasted love

Now that you're gone

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love



When you let me go

I barely stayed afloat

I'm floatin' all alone

Still, I'm holdin' on to hope



Now that you're gone

All I have

Is wasted lovе

This wasted love

Now that you're gonе

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love



Wasted love

This wasted



Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted

Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)

Love

Переклад пісні Wasted Love на українську

Я – океан любові,

А ти боїшся води.

Не хочеш пірнати,

Тож дозволяєш мені тонути.

Простягаю руку –

А ти спостерігаєш, як я

Віддаляюся

І зникаю за хвилею.

Ти залишив мене у глибинах,

Я тону у своїх почуттях –

Невже ти не бачиш?

Тепер, коли тебе нема,

Усе, що в мене є –

Це втрачене кохання.

Я ледь втримався на поверхні,

Але все ще пливу,

Все ще тримаюся за надію,

Хоча знаю – вона зникає.

Втрачене кохання.

Це – втрачене кохання.

Але навіть така любов

Варта того, щоб її відчути.

JJ – Wasted Love: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, в своїх інтерв'ю перед фіналом Євробачення-2025 Йоганнес Піч розповідав про те, що на створення конкурсної пісні його надихнула російська оперна співачка Анна Нетребко, яка є однією з улюблених виконавець JJ. У пісні він розповідає про власний досвід невзаємного кохання.