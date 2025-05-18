Її на міжнародній арені представляв співак JJ, справжнє ім'я якого Йоганнес Піч. Він підкорив членів журі та єврофанів ліричним треком Wasted Love. Текст і переклад пісні переможців Євробачення-2025 – читайте у матеріалі Show 24.

До теми JJ з Австрії переміг на Євробаченні-2025: що треба знати про тріумфатора конкурсу