Перемогу у Євробаченні-2025 здобув JJ (Джейджей), менш відомий як Йоганнес Піч. Тепер він став одним з найкращих представників Австрії на пісенному конкурсі з часів перемоги Кончіти Вурст, пише Show 24.

До слова Австрія перемогла на Євробаченні-2025

JJ (на такий псевдонім його надихнуло шкільне прізвисько) представив на сцені Євробачення-2025 пісню Wasted Love, в якій присутні елементи академічного співу. При створенні треку він надихався російською оперною співачкою Анною Нетребко.

JJ – Wasted Love: дивіться трейлер онлайн

Біографія переможця Євробачення-2025

Йоганнес Піч народився у 2001 році у Відні, а виріс у Дубаї. Там його батько-айтівець заснував компанію. Хлопець вивчив кілька мов – англійську, німецьку, тагальську, арабську і французьку. У 2016 році Йоганнес повернувся з батьками до Відня.

На батьківщині він вступив до Віденського університету музики й виконавського мистецтва, де й зараз продовжує навчатися класичної музики. Також Йоганнес Піч брав участь у постановах у Віденській державній опері.

У 2020 році JJ взяв участь у британському "Голосі", а ще через рік у талант-шоу Starmania, де потрапив до фіналу. Тоді про нього вперше дізналась широка публіка.

Вже у 2025 році співак спробував свої сили на австрійському відборі на Євробачення. І досяг успіху, адже переміг з піснею Wasted Love.



