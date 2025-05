Ее на международной арене представлял певец JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич. Он покорил членов жюри и еврофанов лирическим треком Wasted Love. Текст и перевод песни победителей Евровидения-2025 – читайте в материале Show 24.

К теме JJ из Австрии победил на Евровидении-2025: что нужно знать о триумфаторе конкурса

Текст песни Wasted Love

I'm an ocean of love

And you're scared of water

You don't want to go under

So you let me go under

I reach out my hand

But you watch me grow distant

Drift out to the sea and

Far away in an instant



You left me in the deep end

I'm drownin' in my feelings

How do you not see that?



Now that you're gone

All I have

Is wasted love

This wasted love

Now that you're gone

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love



When you let me go

I barely stayed afloat

I'm floatin' all alone

Still, I'm holdin' on to hope



Now that you're gone

All I have

Is wasted lovе

This wasted love

Now that you're gonе

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love



Wasted love

This wasted



Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted

Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)

Love

Перевод песни Wasted Love на русский

Я – океан любви,

А ты боишься воды.

Не хочешь нырять,

Поэтому позволяешь мне тонуть.

Я протягиваю руку –

А ты смотришь, как я

Отдаляюсь

И исчезаю за волной.

Ты оставил меня в глубинах,

Я тону в своих чувствах –

Неужели ты не видишь?

Теперь, когда тебя нет,

, Все, что у меня есть –

Это потерянная любовь.

Я едва удержался на поверхности,

Но все еще плыву,

Все еще держусь за надежду,

Хотя знаю – она исчезает.

Потерянная любовь.

Это – потерянная любовь.

Но даже такая любовь

Стоит того, чтобы ее почувствовать.