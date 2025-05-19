Вона зізналася, кому б з представників віддала найбільше балів. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт співачки.

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Артистка поділилась, що серед її фаворитів був Кайл Алессандро з Норвегії, якому вона готова була віддати максимальні 12 балів. Окрім цього, Jerry відзначила польську співачку Юстину Стечковську.

Він (Кайл – 24 Канал), очевидно, неймовірно талановитий, і я впевнена, що незабаром він займе високу позицію в індустрії. А де були бали для Юстини? Польща цього року була неймовірною! Її номер, вокал, вона ще й на скрипці грала. Взагалі не було нічого, з чим би вона не впоралася – вона справді видала максимум. Я б їй дала 120 балів за цю подачу,

– розповіла виконавиця.

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Вона додала, що Мальті також присудили недостатньо балів. На думку співачки, Міріана Конте мала одну з найзапам'ятовуваніших пісень цього сезону – це був трек Serving.

Варто зазначити, що Jerry Heil виступала речницею від України та оголошувала бали національного журі, хоча сама не брала участі в голосуванні. До складу журі України увійшли Melovin, який представляв Україну на Євробаченні-2018, Дмитро Шуров (Pianoбой), танцівниця Олена Шоптенко, Tayanna та Нателла Чхартішвілі-Зацаринна, генеральна продюсерка телеканалів М1 та М2.

Офіційні бали від українського журі були розподілені таким чином: Німеччина отримала 12 балів, Велика Британія – 10 балів, Італія – 8 балів, Швейцарія – 7 балів, Латвія – 6 балів, Естонія – 5 балів, Португалія – 4 бали, Люксембург – 3 бали, Ізраїль – 2 бали, а Австрія – 1 бал.

Результати голосування викликали обурення серед українців, особливо через 5 балів, які отримав представник Естонії Томмі Кеш з піснею Espresso Macchiato. Невдоволення спричинено тим, що співак продовжує співпрацювати з росіянами, зокрема режисеркою кліпу на його конкурсну пісню стала росіянка Аліна Пасок. Напередодні фіналу в соціальних мережах українці закликали не голосувати за цього виконавця.

Нагадаємо, за підсумками Євробачення-2025 перемогу здобула Австрія, а український гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray посів дев'яте місце.