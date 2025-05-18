У мережі не стихає обговорення грандіозного шоу, а українці обурюються оцінками Національного журі України. На офіційній інстаграм-сторінці Євробачення Україна вже опублікували його склад, пише Show 24.
До речі Україна перемогла у першому півфіналі Євробачення-2025
До складу Національного журі України увійшли:
- Melovin – співак, який представляв Україну на Євробаченні-2018.
- Дмитро Шуров (Pianoбой) – автор-виконавець, композитор і музикант.
- Олена Шоптенко – танцюристка та хореографка.
- Tayanna – співачка та композиторка.
- Нателла Чхартішвілі-Зацаринна – генеральна продюсерка телеканалів М1 та М2.
Як проголосувало Національне журі України
Результати голосування українського Національного журі оголошувала Jerry Heil, яка разом з реперкою alyona alyona представляла Україну на Євробаченні торік з піснею Teresa & Maria. Артистки посіли третє місце.
Результати голосування Національного журі України:
- Німеччина – 12 балів
- Велика Британія – 10 балів
- Італія – 8 балів
- Швейцарія – 7 балів
- Латвія – 6 балів
- Естонія – 5 балів
- Португалія – 4 бали
- Люксембург – 3 бали
- Ізраїль – 2 бали
- Австрія – 1 бал
Результати голосування Національного журі України / Скриншот з відео
5 балів від українського журі отримав Томмі Кеш з піснею Espresso Macchiato – представник Естонії на Євробаченні-2025, який співпрацює з росіянами. Режисеркою кліпу на його конкурсний трек, зокрема, стала росіянка Аліна Пасок. Напередодні гранд-фіналу українці закликали не голосувати за співака.
Згодом свої бали оприлюднив Melovin. Так, стало відомо, що він віддав друге місце Томмі Кешу.
Бали від Melovin / Фото з його сторінки в Threads
Чимало українців залишилися незадоволеними результатами голосування Національного журі України, тому висловлюють своє обурення у соціальних мережах.
- "Добрий вечір, ваші голоси – це повний тр*ш, до побачення".
- "Як можна було дати оцінки артистам, які мають зв'язки з Росією".
- "Цікаво, якими критеріями керувались журі, коли ставили 5 балів Естонії, чи їх настільки вразив вокал?"
- "Навіть відкинувши той факт, що в Естонії проросійський виконавець – номер посередній і він взагалі не попадав у ноти, як ми могли дати йому бали? Повне розчарування".
- "Голосували журі, а соромно мені було, коли озвучували бали. Серйозно".
- "Було соромно, коли оголошували бали від України. Ви серйозно – естонцю й австрійцю поставити бали? Ви там з дуба впали?
- "Після 5 балів Естонії усі ці виконавці попадають в чорний список прослуховувань їхніх пісень в мене в плейлисті".
Українці обурюються балами від журі / Скриншоти з інстаграму
Зауважимо, що Естонія на Євробаченні-2025 посіла друге місце, загалом набравши 356 балів.